Una vittoria a Salisburgo per festeggiare il passaggio agli ottavi di finale con due turni di anticipo senza dipendere dal risultato di Real Sociedad-Benfica: questo l'obiettivo di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono in fatti a quota 7 punti nel girone D, a parimerito con gli spagnoli della Real Sociedad che però hanno una migliore differenza reti. In caso di successo in Austria, i vicecampioni d’Europa salirebbero a 10 punti rendendo così impossibile una rimonta al Salisburgo (che rimarrebbe a quota 3) e al Benfica che pur vincendo contro la Real Sociedad andrebbe a 3 punti. Se invece i nerazzurri dovessero pareggiare o perdere alla RedBull Arena rimanderebbero il discorso qualificazione al turno successivo, quello che li vedrà impegnati a Lisbona contro il Benfica il prossimo 29 novembre.