Pareggio al 'Maradona' per la squadra di Garcia, che impatta 1-1 contro i tedeschi ma resta in corsa per la qualificazione agli ottavi. In avvio pericolosi Zielinski e Natan, fermato dal palo. Annullato dal Var il gol di Anguissa, regolare quello di Politano prima dell'intervallo. Palo di Juranovic, pareggio di Fofana. I cambi di Garcia e l'assalto nel finale non cambiano il risultato. GOL E HIGHLIGHTS