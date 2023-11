Dove vedere Napoli-Union Berlino

Per la quarta giornata della Champions League, Napoli in campo stasera al Maradona contro l'Union Berlino, partita da seguire in diretta alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

La partita tra Napoli e Union Berlino, valida per la 4^ giornata di Champions League, si gioca oggi, mercoledì 8 novembre, alle ore 18.45 live su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Beppe Bergomi, a bordocampo Francesco Modugno e Massimo Ugolini. Diretta Gol Federico Zancan. La quarta giornata della massima competizione europea sarà live su Sky Sport e su NOW, con la possibilità di seguire 15 partite per ogni turno , anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Da non perdere inoltre gli approfondimenti pre, dalle ore 18 , e postpartita, di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news.

I numeri di Napoli e Union Berlino

Il Napoli ha vinto 1-0 nella gara d'andata contro l'Union Berlino, effettuando solo sei tiri totali (di cui uno nello specchio della porta). Le sei conclusioni complessive con un valore di Expected Goals di 0,25 di quel match rappresentano i valori più bassi per una squadra che ha vinto una partita in questa stagione di Champions League. L'Union Berlino sta registrando la sua serie di sconfitte più lunga nelle competizioni europee, perdendo ciascuna delle ultime quattro partite, di cui tutte e tre in questa Champions League. La formazione di Berlino è uno dei tre club a non aver raccolto alcun punto nella fase a gironi di questo torneo, insieme a Benfica e Anversa. Il Napoli ha perso solo due delle ultime 15 partite della fase a gironi di Champions League (10 vittorie, 3 pareggi), segnando in media 2,4 gol a partita nel periodo (36 reti in 15 match). Questa sarà solo la seconda trasferta dell'Union Berlino in Champions League, dopo la sconfitta per 0-1 contro il Real Madrid nella prima giornata. Il Napoli ha perso solo una delle ultime 14 partite casalinghe in Champions League (9 vittorie, 4 pari), la sconfitta è però arrivata nella prima partita interna di questa edizione contro il Real Madrid. I partenopei non hanno mai perso due gare casalinghe di fila in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. L'Union Berlino potrebbe diventare la prima squadra tedesca a perdere le prime quattro partite di Champions League; lo Schalke 04 è l'unica altra squadra tedesca ad aver subito tre sconfitte nelle prime tre.