Inzaghi: "Gran reazione, potevamo anche vincerla"

L'allenatore dell'Inter commenta con serenità il pari in rimonta ottenuto al Da Luz contro il Benfica: "Eravamo poco concentrati e questo non deve succedere. Cosa ho detto negli spogliatoi? Che sarebbe stato troppo facile cambiarne quattro e che bastava un episodio e alla fine potevamo anche vincerla"

E alla fine c'è anche un sorriso nel commento di Simone Inzaghi al pareggio ottenuto dall'Inter in rimonta contro il Benfica dopo aver chiuso il primo tempo sotto di tre gol: "Abbiamo dato un grandissimo segnale, la squadra ha avuto una grande reazione, il primo tempo siamo andati male, sappiamo che in Champions nulla è semplice, abbiamo avuto una grande reazione, abbiamo parlato tra di noi e detto che dovevamo fare di più. Quel tiro di Barella al 90'... avremmo potuto vincere".

"Sarebbe stato troppo facile cambiarne quattro all'intervallo"

Ha un po' stupito un approccio così molle da parte dell'Inter: "Non deve succedere, eravamo poco concentrati e l'abbiamo pagata, poi siamo stati bravi e abbiamo pareggiato meritatamente - dice ancora - Abbiamo un grande carattere sapendo che ci possono essere delle difficoltà, abbiamo cambiato tanto, abbiamo tanti titolari, devo cercare di utilizzarli tutti". Negli spogliatoio tra primo e secondo tempo qualcosa è cambiato: "Cosa ho detto? Ho detto che sarebbe stato semplice decidere di toglierne quattro, ma non era la cosa giusta, eravamo sottotono tutti me compreso e ho detto che sarebbe bastato un episodio per riaccenderci". E ora il campionato con la sfida contro il Napoli: "Sono campioni d'Italia, hanno avuto una trasferta dura in Champions come noi e quindi la giocheremo ad armi pari".