Con la qualificazione agli ottavi già in tasca ma con un primo posto nel girone ancora da conquistare, l'Inter va a Lisbona ad affrontare un Benfica che è in lotta per la qualificazione almeno all'Europa League. Molto turnover per Inzaghi che manda in campo dal 1' Arnautovic e Sanchez. Spazio anche Klaassen e Bisseck. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 252) e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

REAL-NAPOLI LIVE