Italia e Europa: le 2 (diverse) facce della Lazio

La Lazio si è qualificata agli ottavi di Champions League con una giornata di anticipo dopo il successo contro il Celtic. La squadra di Sarri ha ottenuto 10 punti in 5 partite nel gruppo E, mentre in campionato occupa l'undicesima posizione con appena 17 punti nelle prime 13 giornate. Nel video Matteo Petrucci analizza la differenza di rendimento dei biancocelesti in Europa e in Italia

