Nell'ultimo turno è arrivato soltanto un pareggio in casa contro l'Union Berlino, ultimo nel raggruppamento, ma per il Napoli le possibilità di passaggio del turno sono ancora piuttosto alte. Gli azzurri, attualmente secondi nel girone C con 7 punti, cinque in meno del Real Madrid già qualificato, devono gestire un vantaggio di quattro lunghezze sul Braga e di fatto sono totalmente padroni del proprio destino. Il Napoli sarà aritmeticamente agli ottavi di finale di Champions League in caso di vittoria al Bernabeu contro il Real Madrid questa sera (ore 21). Contro la squadra di Ancelotti, agli uomini di Mazzarri potrebbe bastare anche un pareggio, ma solo se il Braga non vincesse contro l'Union Berlino. E la qualificazione potrebbe arrivare anche in caso di ko a Madrid, a patto però che perda anche il Braga con l'Union Berlino. Nel caso in cui non dovessero verificarsi queste condizioni, sarebbe decisiva l'ultima giornata contro il Braga il prossimo 12 dicembre al Maradona.