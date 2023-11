Chi è Nico Paz, il nuovo gioiello del Real Madrid

Il talento, nato in Spagna ma figlio d'arte di un ex nazionale argentino, è stato decisivo nel match di Champions tra i blancos e i campioni d’Italia. Ancelotti stravede per lui ma resta prudente: "Sta lavorando molto bene con Raul nella squadra B e può darci una mano quando siamo in difficoltà". Con il gol al Napoli, inoltre, diventa il secondo argentino più giovane ad andare in gol nella storia della Champions League SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

"Nico Paz è un giocatore del 2004, questa generazione sta lavorando con Raul nella seconda squadra e ci sono giocatori molto bravi, tra cui Nico Paz". È così che Carlo Ancelotti descrive il nuovo gioiello del Real Madrid, l’argentino Nico Paz, centrocampista mancino e decisivo nel match contro il Napoli con il gol del 3-2. "In questo momento abbiamo un po’ di difficoltà e loro possono darci una mano", dice l’allenatore emiliano che resta prudente nel giudizio ma che, come si dice nell’ambiente Real, stravede per Nico Paz.

Chi è Nico Paz Nato a Tenerife, in Spagna, è figlio dell’ex calciatore argentino Pablo Paz ed è per questo motivo che ha scelto di giocare con la nazionale albiceleste. La stessa con cui il padre giocò ai Mondiali del 1998 insieme a Diego Simeone. Curiosamente, i figli di entrambi sono entrati nel tabellino dei marcatori del match tra Real Madrid e Napoli al Bernabeu. Nico Paz è un centrocampista mancino dalla grande tecnica, come dimostra il dribbling con cui ha saltato Cajuste nel gol contro i campioni d’Italia. Raul, nella squadra B, lo utilizza anche da trequartista ma Carlo Ancelotti tende a schierarlo nel ruolo di mezzala destra, per dargli così la possibilità di rientrare sul suo sinistro. Forte fisicamente (supera abbondantemente il metro e ottanta), ha segnato 6 gol in questa stagione con il Real Madrid Castilla ed è stato convocato da Scaloni con la nazionale argentina senza però debuttare.

Numeri e curiosità La serata contro il Napoli diventa dunque a suo modo storica per il giovane talento: Nico Paz è andato a segno a 19 anni e 82 giorni diventando il terzo marcatore più giovane nella storia del Real Madrid in Champions League. Solo Rodrygo, che aveva 18 anni e 301 giorni, e il suo attuale allenatore del Real Madrid Castilla, Raul, (18 anni e 113 giorni) hanno fatto meglio di lui. Restando in tema di classifiche, Nico Paz diventa anche il secondo marcatore argentino più giovane della competizione. Davanti a lui c’è soltanto un certo Lionel Messi che nel 2005 con la maglia del Barcellona segnò al Panathinaikos quando aveva 18 anni e 131 giorni. Tra i numeri più curiosi che riguardano il classe 2004 c’è quello che l’ha visto indossare quattro maglie diverse in un solo mese. No, non è un errore: a novembre Nico Paz è sceso in campo con la Juvenil del Real Madrid (l’equivalente della Primavera), con il Real Madrid Castilla di Raul, la prima squadra allenata da Ancelotti e la nazionale argentina under 21.