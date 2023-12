L'ultimo allenamento in vista del match con la Real Sociedad fa crescere le chance di Alexis Sanchez dal 1' al posto di Lautaro Martinez. In totale Inzaghi potrebbe fare 4 cambi rispetto alla squadra che ha battuto l'Udinese: provato Carlos Augusto in difesa assieme a Darmian e Acerbi. A centrocampo pronti Cuadrado e Frattesi. Ecco le probabili formazioni di Champions

