Leao: "Non sono ancora Rafa che fa la differenza"

Nonostante una mezza impresa con la vittoria in rimonta sul campo del Newcastle, i rossoneri sono fuori dalla Champions, ma restano comunque in corsa per l'Europa League, anche a causa del pareggio tra Psg e Borussia: "Abbiamo dimostrato quanta voglia abbiamo di lottare e di non mollare fino alla fine", ha detto Leao nel post, prima di promettere: "Ora faremo di tutto per vincere l'Europa League. Io sto bene, anche se ancora non sono il Rafa che fa la differenza"

SKYHIGHLIGHTS, SCOPRI LA NOVITA'