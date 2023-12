È il derby di Maradona, che nel 1984 passò proprio dal Barcellona al Napoli, complice il ruolo di Antonio Juliano, scomparso pochi giorni fa. Quattro precedenti e zero vittorie, ma l'ultimo successo contro una spagnola arrivò col primo Mazzarri in panchina. Occhio all'assenza di Gavi e alle storie interne Xavi-Laporta (con Rafa Marquez sullo sfondo). E non si giocherà al Camp Nou…

RIVIVI IL SORTEGGIO