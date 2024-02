Era stato fra i più ispirati nel primo tempo ma la sua partita si è chiusa al 45'. Marcus Thuram si è fermato infatti nei minuti finali della prima frazione di Inter-Atletico Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League, accusando un dolore all'interno coscia. È rimasto in campo sino all'intervallo, ma poi il francese ha dovuto alzare bandiera bianca: problema all'adduttore destro, da valutare con controlli previsti nella giornata di giovedì 22 febbraio. Sicuramente l'attaccante salterà la prossima partita col Lecce (25 febbraio) e il recupero con l'Atalanta del 28 febbraio. Ma per saperne di più bisognerà aspettare le prossime ore e l'esito dei controlli. Al suo posto è entrato Arnautovic, autore poi del gol decisivo per l'1-0. “Ha sentito tirare l’adduttore e quando ha calciato ha sentito dolore. Farà esami: speriamo di non perderlo a lungo”, le parole di Inzaghi al termine della partita.