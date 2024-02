Milan tra le prime otto d'Europa

C'erano in campo da titolari quattro dei giovani che lo stesso Pioli ha già fatto esordire nel Milan dei big: Simic in difesa insieme a Jimenez, Zeroli - appunto - a centrocampo e Camarda davanti. Nella ripresa spazio anche per Bartesaghi. Il Milan di Abate - semifinalista della scorsa edizione - parte bene e passa subito nel primo tempo con Diego Sia (dopo un rigore sbagliato). Al primo pareggio dei portoghesi a inizio ripresa segue la magia del capitano Zeroli: cross di Bartesaghi dalla sinistra e girata di tacco col destro in acrobazia, una versione in "piccolo" di un famoso gol di Ibra in un Marsiglia-Psg del 2012. Il pari beffa arriva nel finale e in pieno recupero, ma i rigori sorridono ai rossoneri. Avanti ai quarti anche Porto (eliminato l'AZ), Copenaghen (eliminato lo Zilina), Mainz (eliminato il City), Olympiacos (eliminato il Lens) e Nantes (eliminato il Salisburgo). Ancora da giocare Bayern-Feyenoord e Real Madrid-Lipsia.