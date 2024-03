Nel video Massimo Marianella analizza il momento dell'Atletico Madrid che stasera affronterà l'Inter in Champions League: "E' in difficoltà, sopravvive nelle nostre menti per quello che è il ricordo che abbiamo di qualche stagione, o mese, fa. Ha segnato 10 gol nelle ultime 9 partite, ma 5 nella stessa gara (contro il Las Palmas)". Le ultime news anche sulla formazione degli spagnoli

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT