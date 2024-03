Sorteggi quarti Champions LIVE dalle 12 su Sky

Oggi alle 12.00 verranno definiti i quarti di finale di Champions League. Il sorteggio stabilirà anche il quadro delle semifinali in stile tabellone tennistico. Nessuna italiana coinvolta dopo l'eliminazione di Inter, Lazio e Napoli. Appuntamento su Sky Sport 24, e anche in streaming su NOW e su skysport.it

Oggi, venerdì 15 marzo su Sky Sport 24, e anche in streaming su NOW e su skysport.it, i sorteggi dei quarti di finale di Champions League (andata 9-10 aprile, ritorno 16-17 aprile). Appuntamento da Nyon, in Svizzera, a partire dalle ore 12.00 con quello di Champions League (cui faranno seguito quelli di Europa e Conference League, rispettivamente alle 13.00 e alle 14.00). Nessuna squadra italiana presente nel sorteggio dopo l'eliminazione di Inter, Lazio e Napoli negli ottavi di finale. Le squadre coinvolte sono Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Manchester City, Psg e Real Madrid. Conduzione in studio per il sorteggio Champions affidata a Mario Giunta, in compagnia di Alessandro Costacurta e Paolo Condò. Inviato a Nyon Francesco Cosatti.

Le otto squadre qualificate ai quarti di finale

Arsenal (Inghilterra)

(Inghilterra) Atletico Madrid (Spagna)

(Spagna) Barcellona (Spagna)

(Spagna) Bayern Monaco (Germania)

(Germania) Borussia Dortmund (Germania)

(Germania) Manchester City (Inghilterra)

(Inghilterra) Psg (Francia)

(Francia) Real Madrid (Spagna)

Come si svolge il sorteggio