Dalle 12 in diretta il sorteggio dei quarti di Champions League. Possibili tanti derby tra spagnole, inglesi e tedesche. Dopo le eliminazioni degli ottavi non ci sono italiane in corsa. Verrà definito anche il quadro delle semifinali. Appuntamento su Sky Sport 24, in streaming su NOW e sul sito di skysport.it

ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT