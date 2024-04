Simeone: "Ho imparato alla perfezione a soffrire"

"Ho imparato alla perfezione a soffrire"

Successivamente Simeone risponde a un paragone di Cambiasso sul match degli ottavi di finale contro l'Inter, che aveva lasciato 'vivo' l'Atletico dopo la gara d'andata: "Sono da 12 anni qui e ho imparato alla perfezione a soffrire. Avremmo potuto fare il terzo gol, così come loro avrebbero potuto pareggiare. Ma nel complesso abbiamo giocato una buona gara, che ci porta a giocare in uno stadio bello con tanta gente e ci consentirà di avere tanto spazio per correre visto il risultato. Soffriremo ma mi aspetto di avere le possibilità che ha avuto l'Inter contro di noi, loro non sono riusciti a fare quel gol che avrebbe potuto indirizzare la partita".