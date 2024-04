Fantastico siparietto tra l'allenatore del Borussia Dortmund e Alex Del Piero al termine dell'intervista che l'ex capitano della Juve stava facendo a Terzic per Cbs Sport al termine della partita persa contro l'Atletico Madrid. Al termine della chiacchierata, come fosse un tifoso qualsiasi, Terzic ha chiesto a Del Piero di poter fare un selfie insieme!

Serata amata per il Borussia Dortmund

Il selfie con Del Piero rimarrà l'unico ricordo positivo della serata per Terzic, vista la sconfitta del suo Borussia Dortmund per 2-1 al Civitas Metropolitano. Dopo appena 4', De Paul approfitta di un errore in impostazione dei gialloneri per portare avanti l'Atletico Madrid. Alla mezz'ora, l'ennesimo svarione della difesa dei tedeschi consente a Lino di realizzare il raddoppio, su assist di Griezmann. Ad accorciare le distanze è Haller, che rimanda ogni discorso sulla qualificazione al ritorno.