Martedì 16 aprile il Barcellona ospita il PSG nel ritorno dei quarti di Champions (match in diretta dalle 21 su Sky Sport Calcio, anche in 4K, e in streaming su NOW). I catalani vogliono confermare la vittoria per 3-2 all'andata, previsto solo un cambio a centrocampo per Xavi, con Pedri pronto ad affiancare De Jong e Gündoğan. Per Luis Enrique, invece, c’è il ritorno di Hakimi dalla squalifica in difesa. In attacco, Barcola nel tridente con Dembélé e Mbappé

