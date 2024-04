In palio un posto in semifinale al Montjuic, casa provvisoria del Barcellona, che riparte dal 3-2 ottenuto a Parigi. Un vantaggio importante per la squadra di Xavi, che punta a ripetersi davanti ai propri tifosi contro il Psg: operazione rimonta per i francesi e per Mbappé. Chi passa affronta la vincente di Borussia Dortmund-Atletico Madrid