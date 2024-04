Si riparte dal 3-3 del Bernabeu nella gara di ritorno dei quarti di Champions League tra Manchester City e Real Madrid. Guardiola sembra essere intenzionato a schierare dal 1' De Bruyne, mentre in porta dovrebbe tornare Ederson. Ancelotti dovrà fare a meno dello squalificato Tchouameni, al suo posto in difesa ci sarà Nacho. Formazione che, dal centrocampo in su, non dovrebbe cambiare rispetto alla gara di andata: in attacco Bellingham a supporto di Vinicius e Rodrygo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT