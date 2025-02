Dove vedere Psv-Juventus

La Juve sarà impegnata oggi, mercoledì 19 febbraio alle 21 , in trasferta contro il Psv: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Appuntamento con il pre e post partita - dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte - con 'Champions League Show' . In studio: Federica Masolin in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio, Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol, su Sky Sport Arena, per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Psv e Juventus

Il PSV ha superato il turno in tre delle sue 11 doppie sfide nella fase a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/Champions League dopo aver perso la gara d’andata: contro l'Hajduk Spalato nel 1975-76, il Fenerbahçe nel 1978-79 e la Steaua Bucarest nel 1989-90. La Juventus ha sempre superato il turno nelle ultime 20 doppie sfide nella fase a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/Champions League dopo aver vinto la partita d’andata, incluse tutte e 11 le volte in Champions League (dal 1992). La sua ultima sconfitta è stata contro i Rangers nel 1978-79 (vittoria 1-0 in casa e sconfitta 0-2 in trasferta). La Juventus ha vinto entrambe le sfide contro il PSV in questa stagione di Champions League, solo cinque squadre hanno ottenuto tre successi contro un avversario in una singola edizione nella competizione: Ajax contro Milan (1994-95), Bayern Monaco contro Real Madrid (1999-00), Liverpool contro PSV (2006-07), Manchester United contro Roma (2007-08) e Barcellona contro PSG (2014-15). Dopo il successo nel match d’andata contro il PSV, la Juventus potrebbe vincere entrambe le sfide contro lo stesso avversario nella fase a eliminazione diretta della Champions League per la prima volta dalla semifinale del 2016-17 (2-0 in trasferta e 2-1 in casa contro il Monaco). La Juventus ha pareggiato tutte le ultime tre trasferte in Champions League, le ultime due delle quali per 0-0 (contro Aston Villa e Club Brugge). L'ultima volta che ha registrato una serie più lunga di pareggi consecutivi fuori casa nella competizione è stata tra settembre 1998 e ottobre 2000 (7). Il PSV è rimasto imbattuto nelle ultime 12 partite casalinghe nelle principali competizioni europee (7V, 5N), vincendo tutte le ultime tre. L'ultima volta che ha ottenuto quattro successi interni di fila in Champions League è stata tra maggio e dicembre 2005.