Juve, le combinazioni per passare agli ottavi

Una settimana fa la vittoria allo Stadium per 2-1, con le reti segnate da McKennie e Mbangula, e la rete del Psv realizzata dall’ex interista Perisic. Stasera la Juventus gioca il ritorno del playoff di Champions, in Olanda, per cercare il pass per gli ottavi di finale. Il match inizierà alle 21, i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Ma cosa servirà ai bianconeri per passare il turno e andare agli ottavi? Com’è noto, dalla stagione 2021/2022, nelle competizioni Uefa per club non esiste più la regola dei gol in trasferta: i gol segnati fuori casa quindi non valgono più doppio. A differenza di Milan e Atalanta, che avevano perso la gara d’andata, la Juve ha vinto il primo match contro gli olandesi. Per passare il turno alla Juve basta quindi pareggiare contro il Psv, o ovviamente batterlo un’altra volta. In caso invece di sconfitta con un gol di scarto, la qualificazione si giocherebbe ai tempi supplementari, ed eventualmente ai rigori. La Juve deve evitare un ko con due (o più) gol di scarto per non essere eliminata.