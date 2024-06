Nessun dubbio a Wembley per Ancelotti, che ritrova Courtois in porta e sostituisce l'infortunato Tchouameni con Camavinga. Davanti Bellingham a sostegno di Rodrygo e Vinicius. Ultima coi Blancos per Kroos così come tra i gialloneri per Reus, che parte dalla panchina: Terzic punta su Fullkrug rifornito da Adeyemi, Brandt e Sancho. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD