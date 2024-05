eChampions League, Finals 2024 a Londra su Sky

Il percorso per arrivare a Londra

Sono partiti in 41 a inizio maggio con la fase a gironi, e dopo la Knockout Phase (che abbiamo seguito su Sky Sport sabato sera) sono rimasti in 8. E tra i migliori che si contenderanno la sesta eChampions, ci sono anche i “nostri” Andrea Montanini (Montaxer, campione di Francia con il Lorient) e Danilo Pinto (Danipitbull della Juve), che saranno grandi protagonisti dei primi due quarti di finale. Con il sogno – o meglio, la speranza – di avere un derby italiano in semifinale. Non sarà facile, perché il livello è molto alto: Montaxer se la vedrà contro Jonny del Paderborn (campione di Germania), mentre Danipitbull sfiderà l’argentino Bonanno, che un paio di mesi fa ha vinto la ePremier League in coppia con Tekkz, con il Man City.