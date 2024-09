Il Liverpool è arrivato a Milano, dove martedì 17 affronterà il Milan in Champions. All'uscita dell'hotel i giocatori sono stati accolti dai tifosi, con i quali si fermano per alcune foto. Tra i più acclamati c'è Chiesa, tornato in Italia per la prima volta dopo il trasferimento in Inghilterra. L'attaccante, che va verso l'esordio con la nuova squadra, firma autografi: uno sulla maglia della Nazionale e l'altro sulla maglia della Juve

