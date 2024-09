Il Milan debutta in Champions League contro il Liverpool a San Siro (in diretta martedì 17 settembre alle 21 su Sky Sport Uno). Qualche cambio in difesa rispetto alla vittoria contro il Venezia: Tomori in vantaggio su Gabbia al centro, Calabria preferito a Emerson Royal sulla destra. In attacco torna titolare Morata, che prenderà il posto di Abraham. Tra gli inglesi, in avanti i Reds dovrebbero giocare con Salah e Diaz sugli esterni, a supporto della prima punta Diogo Jota

CHAMPIONS, IL CALENDARIO DELLE PARTITE