Serata da dimenticare per Mike Maignan , frenato da diversi problemi fisici e costretto a lasciare il campo ad inizio ripresa contro il Liverpool. Il portiere del Milan è stato coinvolto in tre episodi diversi: poco dopo il vantaggio di Pulisic, Maignan si era accasciato a terra toccandosi il quadricipite destro . L'intervento dello staff medico gli permette di stringere i denti, ma dopo qualche minuto il francese lamenta un colpo al collo del piede sinistro . Dopo l'intervallo Maignan riprende regolarmente il suo posto tra i pali fino al 50' quando, nel tentativo di fermare Jota in uscita prende un duro colpo al ginocchio. Un terzo e definitivo infortunio che lo costringe a lasciare il campo: Maignan è uscito in lacrime e andrà valutato verso il derby di domenica con l'Inter.

Chi è Lorenzo Torriani

Classe 2005, cresciuto nelle giovanili del Milan, il portiere nato a Vimodrone ha debuttato in prima squadra in Champions League sostituendo proprio Mike Maignan. L'indisponibilità di Sportiello e l'infortunio del titolare, infatti, gli hanno regalato l'esordio a San Siro nell'attesissima serata europea. I più attenti lo ricordano titolare in estate contro il Manchester City nella tournée americana, dove Torriani era stato protagonista con le sue parate anche nella vittoria ai rigori col Barcellona. Portiere strutturato (197 cm d'altezza), dal 2011 è entrato nel settore giovanile rossonero facendo tutta la trafila. Nella scorsa stagione era il terzo portiere in Primavera dietro a Raveyre e Bartoccioni riuscendo a raccogliere solo qualche presenza con l'U18. In compenso si era seduto in panchina in Serie A contro Genoa e Cagliari nell'ultimo Milan di Pioli, fiducia rinnovata da Fonseca e dal club che inizialmente aveva pensato a Scuffet sul mercato. Non aveva giocato nelle ultime due edizioni di Youth League: lo ha fatto direttamente nella nuova Champions dei grandi. E domenica c'è il derby...