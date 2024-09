Il Milan si prepara per la prossima sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Oggi Calabria e Okafor, dopo un riscaldamento personalizzato, si sono allenati in gruppo, quindi sono recuperati per il prossimo match. Dubbi tra Calabria e Emerson Royal, così come tra Pavlovic e Tomori. Fonseca deciderà domani se andare avanti con il 4-2-4 o se tenere fuori inizialmente uno tra Abraham e Morata: le ultime news dal nostro inviato Peppe Di Stefano

