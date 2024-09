Seconda giornata di Champions League per l'Inter che, dopo aver pareggiato 0-0 contro il Manchester City, martedì sera ospiterà a San Siro la Stella Rossa. "Conosciamo i nostri avversari e sono in salute - ha dichiarato Inzaghi -, la nuova formula è avvincente. Zielinski e Dumfries giocheranno dal 1', per l'attacco devo decidere". Gara in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Vigilia di Champions League per l'Inter, che domani alle 21 ospiterà a San Siro la Stella Rossa. Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro la formazione serba.

Com'è cambiato il lavoro rispetto alla scorsa stagione?

"Lo dicevo ai ragazzi il giorno del raduno: vincere è difficile, confermarsi ancor di più. I ragazzi stanno lavorando con grande impegno ma ci manca la continuità che avevamo lo scorso anno, va allenata. Tante squadre hanno avuto difficoltà in questo inizio di stagione, ci sono state 6 capoliste diverse. Tutte le squadre stanno cercando di migliorarsi e lo stiamo facendo anche noi".

Cosa pensa della nuova formula della Champions?

"L'anno scorso dopo due partite potevi fare bilanci e capire come sarebbe andato il girone. Ora è un tutti contro tutti, è avvincente. Non abbiamo un calendario molto semplice".

Frattesi ha parlato di distanza tra reparti, come ci si lavora?

"La concentrazione è un elemento importante. Abbiamo principi che portiamo avanti da tempo, ora serve ricompattarsi. In questo momento quando tirano magari fanno gol perché affrontiamo avversari di valore, anche se magari concediamo lo stesso numero di occasioni di prima. Bisogna prestare più attenzione".

Come gestirà il turnover? Lautaro giocherà?

"Devo ancora decidere per gli attaccanti, molto probabilmente giocheranno tutti e 4 ma devo ancora decidere chi dall’inizio. La stagione sarà ancor più complicata e abbiamo bisogno di tutti".

C’è il suo nome in un’intercettazione per quanto accaduto stamattina, qual è il suo pensiero? Frattesi giocherà?

"Frattesi lo sto valutando, non so se partirà dall’inizio o dopo ma sta bene. Sulle intercettazioni la società ci ha chiesto di non dire niente, ci sono indagini in corso".

Bisogna alzare l’asticella rispetto all’anno scorso?

"Siamo terzi a due punti dalla prima, tutti cercano certezze e quella continuità che fa la differenza".

Zielinski giocherà?

"Sì, senz’altro. Sto decidendo per gli altri due posti tra Asllani-Calhanoglu e Frattesi-Mkhitaryan".

Dumfries dal primo minuto? Il rinnovo è vicino?

"Non è stato ancora annunciato, ma è molto vicino. Posso dire che giocherà domani".