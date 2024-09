Le probabili formazioni di Inter-Stella Rossa

Dopo il pareggio contro il Manchester City, l'Inter scenderà in campo martedì 1° ottobre alle 21 contro la Stella Rossa. Tanto turnover per Inzaghi, che punta su Arnautovic in attacco insieme a Taremi e Zielinski a centrocampo. In difesa tornano Pavard e De Vrij, mentre nei serbi dovrebbe partire dall'inizio l'ex Milan Krunic. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

