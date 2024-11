Spalletti sorprende ancora. Dopo aver promosso Barella sulla trequarti contro il Belgio (vinta 1-0), il Ct pensa al ritorno da titolare di un Maldini in Nazionale (Daniel), non accade a San Siro dal 7 ottobre 2000 (Italia-Romania). Anche in quel caso con ritiro ad Appiano Gentile. Il trequartista del Monza supporterebbe Retegui in avanti in un 3-5-1-1 di fatto confermato. L'altra novità a centrocampo Locatelli per Rovella. Le probabili formazioni di Italia-Francia

