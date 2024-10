Terza partita di Champions League per il Bologna di Vincenzo Italiano che martedì alle 21 farà visita all'Aston Villa (gara in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Tre dubbi per l'allenatore rossoblù: in difesa ballottaggio tra Lykogiannis e Mirana mentre a centrocampo Urbanski è insidiato da Fabbian. Più Dallinga che Castro in attacco. Nei Villains McGinn e Ramsey si giocano una maglia dal 1'

ITALIANO A SKY: "VINCERE PER I BOLOGNESI IN DIFFICOLTÀ"