Italiano: "Primo gol irregolare, ma dobbiamo dare di più"

"Anche oggi, contro una squadra forte sotto tutti i punti di vista, abbiamo ricercato l'attacco alla profondità e nel primo tempo abbiamo avuto qualche palla gol nitida - ha spiegato Vincenzo Italiano -. Il gol del vantaggio era viziato da un fallo su Fabbian e non siamo riusciti a reagire, nonostante abbiamo colpito un palo. Mi dispiace non essere riusciti a segnare. Bisogna dare tutti qualcosa in più, io in primis, e curare tutti i dettagli. Se qualcuno pensa di aver dato il 100% bisogna alzare ancora questa percentuale. In Champions potevamo raccogliere qualcosa in più e dispiace molto per il risultato. Continuando ad avere fiducia però sono convinto che ci toglieremo delle soddisfazioni. Uscire a testa alta da queste partite, contro squadre così intense, ci può far crescere tanto per fare bene anche in campionato".