Vincenzo Italiano commenta la seconda sconfitta in Inghilterra del suo Bologna. Dopo il ko con il Liverpool è arrivato anche quello con l'Aston Villa e sempre per 2-0. Tuttavia, così come ad Anfield, il Bologna non ha demeritato: "Anche oggi i ragazzi, contro una squadra molto forte fisicamente, hanno ricercato tanto attacco della profondità forse con meno qualità rispetto al Liverpool ma abbiamo avuto delle buone chance - dice - Il primo gol loro nasce da un fallo su Fabbian, poi non abbiamo avuto tanta forza per far male, c'è stato anche il palo di Beukema". Un Bologna che anche oggi ha creato ma che non è riuscito a fare gol: "L'approccio mi è piaciuto, gira così, non siamo riusciti a fare gol e alla prima loro occasione lo abbiamo subito - spiega ancora - Bisogna dare tutti qualcosa in più, io in primis, dobbiamo curare tutti i dettagli, abbiamo avuto i presupposti per fare gol, non basta, dobbiamo dare di più del 100%, abbiamo pochi punti in campionato per quanto abbiamo espresso e in Champions potevamo raccogliere qualcosa di più".