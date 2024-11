Trasferta di Champions per i nerazzurri, sfida allo Stoccarda introdotta da Gian Piero Gasperini: "Hanno fatto benissimo contro Juventus e Real Madrid, ora i punti iniziano ad essere importanti". Sull'ex Touré: "Sarà un piacere rivederlo, speriamo non ci dia troppo fastidio...". E sul momento di Lookman: "È tra i top mondiali, la sua evoluzione è fantastica". Stoccarda-Atalanta è in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Un'Atalanta da urlo nel mese di ottobre, con un unico neo: lo 0-0 in casa contro il Celtic. Su 6 partite affrontate nel mese, i nerazzurri ne hanno vinte 5 (segnando 18 gol e subendone solo 2) oltre al pareggio imposto dagli scozzesi. Era una serata di Champions League, lo sarà anche mercoledì alle 21 alla MHPArena (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). In programma la trasferta a Stoccarda, squadra che ha un punto in meno dei bergamaschi, ma che nell'ultima partita si è presa il lusso di vincere sul campo della Juventus. Tedeschi ottavi in campionato ma reduci dallo 0-0 a Leverkusen, avversaria dalle tante qualità. Lo sa bene Gian Piero Gasperini, che ha introdotto la sfida ai microfoni di Sky.



Ci sono dei punti da riprendere dopo il Celtic…

"Ce lo auguriamo, ma ogni partita è diversa e questo sarà un bell’esame per noi. Incontriamo la squadra che ha impressionato con la Juve e ha fatto benissimo anche a Madrid col Real. Sarà sicuramente un test di valore, da Champions".



Se fosse l'allenatore avversario sarebbe preoccupato di affrontarvi?

"Nel calcio non c’è preoccupazione, ma rispetto per gli avversari. Ognuno pensa a come preparare la propria squadra. Tutti hanno grande fiducia, noi compresi. Giochiamo la Champions per punti che iniziano ad essere molto importanti, quindi tutti daranno il massimo".



Che avversaria è lo Stoccarda?

"Hanno un bel biglietto da visita dopo Torino e Madrid. In campionato non stanno brillando come l’anno scorso, quando hanno fatto una grande stagione, ma il valore della squadra è riconosciuto. La Bundesliga è un campionato di altissimo livello. Dobbiamo fare una grande partita".



El Bilal Touré ha detto che non vede l'ora di affrontarvi…

"Da parte sua è giustificabile. È un ragazzo che fisicamente ha recuperato. L'anno scorso ha avuto qualche difficoltà nei primi 6 mesi, poi ci ha dato una mano. Ricordiamo i gol contro Monza, Genoa e Marsiglia… Per noi sarà un piacere rivederlo, speriamo non ci dia troppo fastidio…"



Il 14° posto nel Pallone d'Oro di Lookman sta stretto a Lookman?

"Non faccio classifiche, ma lui ha avuto un’evoluzione fantastica. Aveva già fatto bene in coppia con Hojlund, poi ha avuto Scamacca e De Ketelaere prima di Retegui. In questo momento è cresciuto ed è tra i top: quando sei nei campionati europei lo sei anche a livello mondiale. Può vincere il Pallone d'Oro africano, ma la cosa più importante è la sua evoluzione e la sua continuità".



Il piano tattico con lo Stoccarda assomiglierà a quello di Napoli?

"Apparentemente la partita può essere simile, ma ci sono due squadre duttili che possono cambiare a gara in corso. Dovremo essere capaci in campo nel leggere le loro variazioni".