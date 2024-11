Dove vedere Stoccarda-Atalanta

Oggi alle 21 l'Atalanta affronta in trasferta lo Stoccarda, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti, a bordocampo Massimiliano Nebuloni e Niccolò Omini, Diretta Gol con Andrea Marinozzi. Alle ore 21 spazio anche a Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW per seguire le partite in contemporanea. Inoltre- dalle 18, dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte - appuntamento con Champions League Show . In studio: Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Esteban Cambiasso e Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news

I numeri di Stoccarda e Atalanta

Stoccarda e Atalanta non si sono mai affrontate in competizioni europee. Lo Stoccarda ha battuto la Juventus nella terza giornata di questa UEFA Champions League: in precedenza la squadra tedesca aveva vinto solo uno degli 11 precedenti europei contro squadre italiane (4N, 6P). Dopo aver subito 13 gol in sei partite nell'ultima fase a gironi di Champions League nel 2021-22, l'Atalanta ha mantenuto la porta inviolata tre volte in tre partite europee in questa stagione. I bergamaschi non hanno mai mantenuto la porta inviolata per quattro sfide consecutive in una singola stagione europea. Solo il Manchester City (72) ha effettuato più tiri dello Stoccarda (65) in questa Champions League. Tuttavia, la squadra tedesca è decima per gol attesi (6,17) – al pari dell’Atalanta avversaria di giornata – ed è la formazione che ha effettuato più tiri da fuori area di qualsiasi altra nella competizione (25). Nelle prime tre giornate di questa Champions League, il 50% dei pareggi senza reti ha coinvolto l'Atalanta (2/4). Nessuna squadra nella storia della UCL ha mai pareggiato tre delle prime quattro partite a reti inviolate. L'Atalanta ha vinto il 50% delle partite in trasferta in Champions League (6/12): tra le squadre che hanno giocato più di 10 trasferte nella storia della UCL, questa è la percentuale di vittorie migliore rispetto a qualsiasi squadra nella competizione. L'Atalanta è quella che ha subito meno tiri in porta tra tutte le squadre in questa Champions League (quattro), mentre gli avversari di giornata dello Stoccarda hanno effettuato almeno sette tiri in porta in tutte e tre le partite finora (sette vs Real Madrid, 10 vs Sparta Praga e Juventus).