L'erede di Van Dijk segna come un attaccante e arriva dal Sassuolo

Oggi Ryan Flamingo è il capitano dell'Under 21 dell'Olanda e un punto fermo della difesa del Psv ma in passato ha giocato in Italia, al Sassuolo, dove ha segnato 14 gol in una sola stagione. Il feeling con il gol non lo ha perso ma a stupire è soprattutto la sua crescita a livello difensivo. Attento, aggressivo e tecnico: il giovane olandese ha tutto per essere l'erede di Virgil Van Dijk