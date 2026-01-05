Porto-autore di entusiasmo

Il Porto di Farioli ha appena chiuso un girone d’andata da 49 punti, record nella storia del campionato portoghese. I segreti dietro ai numeri incredibili sono tanti, ma molto del merito va proprio all'allenatore italiano, in grado di calarsi perfettamente nella nuova realtà e di comunicare un concetto che ha unito tutti i tifosi del Porto