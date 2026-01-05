Eurolega oggi e domani

I numeri collezionati dalle squadre di Eurolega dopo il girone di andata ci dicono che il rendimento e la qualità del basket europeo siano migliori di quello NBA e che, quindi, il mercato europeo rappresenti inevitabilmente una grande opportunità per gli investitori americani che vogliono "aprire negozi" oltre oceano. In attesa di annunci della NBA, è lecito interrogarsi quale sarà il futuro ell'Eurolega