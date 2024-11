Emery: "In Champions stiamo vivendo un buon momento"

"Siamo focalizzati su ogni torneo. Ogni impegno è molto diverso dagli altri. In Champions stiamo vivendo un buon momento. Abbiamo giocato contro grandi squadre e vederle al Villa Park è fantastico. Siamo contenti e vogliamo competere al nostro meglio". "Vogliamo godere di ogni momento, cercando di vincere. Siamo qui in Champions League per essere consistenti, nella speranza di esserci anche nei prossimi anni. Adesso dobbiamo concentrarci sulla Juve, cercando di affrontarli al meglio. E' un grande club, al pari del Real Madrid". "Ho guardato e analizzato la Juventus in questa stagione, in Serie A e in Champions: stanno crescendo e sono molto forti in difesa, soprattutto quando hanno la palla. Sanno dominare i match con e senza palla, con grande attenzione difensiva, un ambito in cui noi dobbiamo migliorare. Ho guardato Juve-Milan e ho notato come il Milan ha trovato tante difficoltà, soprattutto per questa loro grande capacità difensiva. Possono avere match in cui segnano meno, partite in cui commettono qualche errore, ma sono sempre molto organizzati". Poi, l'elogio al lavoro fatto da Thiago Motta: "Ho lavorato con lui due anni al Psg ed era molto competitivo, intelligente, un top player. Ora come coach ha inziato ad avere successo. Credo che la Juve stia costruendo bene la propria squadra; giocano un buon calcio, così come le precedenti squadre di Thiago, il Bologna e La Spezia. L’ho apprezzato come giocatore, come persona e adesso anche come allenatore". Infine, non è mancato un passaggio sul grande miglioramento di Weah, suo ex giocatore ai tempi del Psg: "Timothy è cresciuto molto, ha fatto un grande step negli anni. Cercherà sicuramente di metterci in difficoltà con le sue qualità, la corsa e la velocità prima di tutto".