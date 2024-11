L'allenatore dei bianconeri a Sky in vista della sfida contro l'Aston Villa: "Dobbiamo dare il massimo. Bisogna difendere bene, attaccare bene e farlo insieme". Sull'avversario: "Giocheremo con rispetto per la nostra avversaria, che è una grande squadra con un grande allenatore". E sui tanti infortuni: "Una situazione così si affronta dando tutti noi un qualcosa in più per il bene della squadra"

Giornata di vigilia per la Juventus che prepara la sfida di Champions League, in programma per domani alle ore 21.00, contro l'Aston Villa a Birmingham. A presentare la sfida del Villa Park, in esclusiva a Sky Sport, è l'allenatore dei bianconeri Thiago Motta.

Prima della partita contro il Milan si parlava di emergenza per via degli infortunati. Ora se ne è aggiunto un altro: come vive questa situazione?

"Una situazione così si affronta in un unico modo: dando tutti noi un qualcosa in più per il bene della squadra, per affrontare domani una grande squadra e fare una bella prestazione".

Ci dobbiamo aspettare la Juventus che abbiamo visto contro il Milan?

"Giocheremo la partita come si deve fare. Vedremo anche la nostra avversaria come si comporterà in campo. Noi dovremo essere squadra dal primo all'ultimo minuto: difendere bene e attaccare bene, insieme. Dobbiamo farlo con rispetto per la nostra avversaria, che è una grande squadra con un grande allenatore. Dobbiamo dare il massimo".

Vi aspettate un'Aston Villa più arrabbiata o sotto pressione considerando che giocano in casa?

"Non penso che siano sotto pressione e arrabbiati. In Champions League hanno 9 punti, due in più dei nostri. Hanno vinto contro il Bayern Monaco. Domani andremo al nostro massimo per poter competere".

Cosa cambia con Weah in attacco rispetto a McKennie che avevamo visto contro il Milan?

"Può giocare Weah, può giocare un altro calciatore. L'importante è essere squadra e affrontare le situazioni insieme, gestire i tempi e i momenti di gioco".

Importante che recuperi qualcuno.

"Dispiace per chi non ci sarà domani, ma ho totale fiducia di coloro che giocheranno. Faranno una grande prestazione contro una grande squadra".