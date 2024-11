Slovan-Milan, la partita in un click

Terza vittoria consecutiva in Champions per il Milan di Fonseca, che dopo il 3-1 al Bruges e l'impresa di Madrid batte anche lo Slovan a Bratislava 3-2: dopo il botta e risposta nel primo tempo Pulisic-Barseghyan, i rossoneri chiudono la pratica nella ripresa grazie a Leao e ad Abraham. Inutile, per quanto bella, la rete nel finale del 19enne Nino Marcelli

Leao MVP dalla panchina: il portoghese entra nel secondo tempo al posto dell'evanescente Okafor (5) e segna dopo pochi minuti con uno scavetto di classe su imbeccata di Fofana . Per il resto solite amnesie difensive per i rossoneri, con Pavlovic (5,5) il peggiore del pacchetto arretrato. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita.

"Tre vittorie di fila in Champions, oggi era importante. Abbiamo dominato pur cambiando diversi giocatori, anche se ci sono aspetti su cui migliorare, soprattutto sulle marcature preventive - ha commentato l'allenatore a Sky Sport -. Leao? Con Rafa parlo spesso , lui ha capito perché oggi non era titolare e quando è entrato ha fatto la differenza. Avere questo atteggiamento dalla panchina è positivo".

"La vittoria è meritata, anche se avremmo dovuto finire con più gol - ha commentato l'attaccante a Sky -. Fonseca sa che non mi piace la panchina , ma devo essere sempre pronto anche se non sono titolare. L'allenatore sta facendo un buon lavoro, ma vogliamo migliorare ancora con le sue idee".

Pulisic: "Serve più concentrazione"

"Sono contento per i tre punti, ma non abbiamo giocato bene. Problema tecnico o tattico? Non so, forse di concentrazione - le parole dell'americano ai nostri microfoni -. "Il mio ruolo? Non mi interessa se gioco al centro, a destra o a sinistra, l'importante è fare gol, assist e vincere".