Paulo Fonseca si gode la vittoria in Slovacchia: "Terzo successo di fila, 9 gol fatti e ora altre partite che possiamo vincere, abbiamo dominato pur cambiando tanti giocatori, tutto ciò è molto positivo". Sul poco equilibrio in fase difensiva: "Abbiamo sbagliato delle letture, i difensori devono essere più pronti sulle marcature preventive"

"Tre vittorie di fila, 9 gol, credo che sia molto positivo. Ora ci sono altre partite che possiamo vincere come oggi, era fondamentale. Oggi abbiamo dominato pur cambiando diversi giocatori, abbiamo degli aspetti su cui migliorare però, soprattutto sulle marcature preventive". Fonseca è contento per la vittoria contro lo Slovan Bratislava, anche se non sottovaluta quei problemi difensivi che hanno costretto il Milan a fare più fatica del previsto.