Protagonista del match con il gol del 2-1, Leao esulta, ma mantiene anche i piedi per terra: "Abbiamo sprecato troppe occasioni e ne abbiamo concesse un paio che loro hanno sfruttato". Sulla sua partenza dalla panchina: "Non mi piace andarci, ma devo farmi trovare pronto per aiutare la squadra". Anche Pulisic fa autocritica: "Non abbiamo giocato bene, forse un problema di concentrazione"

"Con Fonseca tutto bene, vogliamo capire meglio le sue idee"



Il portoghese prova a spiegare la discontinuità del Milan in questi primi mesi: "Le partite sono tante, c’è poco tempo per recuperare, ma bisogna sempre dimostrare di voler vincere dal 1’ in queste competizioni". Dopo un periodo con tante panchine, nelle ultime settimane è tornato a giocare di più e a incidere: "Fonseca sa che non mi piace la panchina, ma devo essere sempre pronto anche se non sono titolare. Il mister sta facendo un buon lavoro, ma vogliamo capire ancora meglio le sue idee". Ora aumentano le possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi: "La partita di oggi non si poteva pareggiare, ora dobbiamo risalire la classifica. Se vinciamo quelle che restano andiamo avanti e noi giovani abbiamo voglia di giocare in Champions".