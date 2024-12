Le probabili formazioni di Atalanta-Real Madrid

Big match al Gewiss Stadium, con l'Atalanta che martedì alle 21 ospiterà il Real Madrid (gara da seguire in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Gasperini sembra essere intenzionato a riproporre la stessa formazione che ha battuto il Milan (con fuori Hien), con De Ketelaere insieme a Lookman in attacco e Pasalic sulla trequarti. Nel Real, invece, Ancelotti deve fare i conti con tantissime assenze

L'ATALANTA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE... LE COMBINAZIONI