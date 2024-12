Fonseca: "Loftus-Cheek gioca al posto di Pulisic"

Vigilia di Champions per i rossoneri, che affrontano i serbi a San Siro. Una sfida introdotta in conferenza stampa da Paulo Fonseca: "Sarà un ostacolo difficile, difensivamente siamo migliorati. C'è la possibilità di arrivare tra le prime otto. Mi sento protetto dalla società? Sì, sempre". Sui singoli: "Ho fiducia in Loftus-Cheek che giocherà. Theo sta bene, deve continuare a lavorare". Milan-Stella Rossa è in diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Ancora incerto in campionato, ma lanciato in Europa dove vuole mettere la quarta. Da qui riparte il Milan, uscito sconfitto nel weekend contro l'Atalanta ma reduce da tre vittorie di fila in Champions League. Dopo gli stop iniziali contro Liverpool e Bayer Leverkusen, infatti, i rossoneri hanno battuto in serie Bruges e Real Madrid prima dello Slovan Liberec. E in agenda c’è la sfida alla Stella Rossa (diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW), squadra che ha raccolto solo tre punti nell'ultima uscita contro lo Stoccarda. Una sfida introdotta ai microfoni di Sky Sport da Paulo Fonseca.



Il Milan torna a casa in Champions, dove avete cambiato le cose. Ora c'è una bella classifica…

"Abbiamo una grande possibilità, ma penso che dobbiamo concentrarci sulla Stella Rossa. Sarà una partita difficile, vogliamo vincerla e poi penseremo alle prossime che potrebbero darci la possibilità di entrare tra le prime otto. Ora la cosa più importante è vincere domani".



Ha parlato con Ibrahimovic del momento del Milan?

"Parliamo quasi sempre di tutto: le condizioni dei giocatori, della squadra… Siamo sempre in contatto riguardo ai risultati e al momento della squadra con la massima onestà".



Vi sentite più a vostro agio in Europa?

"Sono partite diverse. Penso che in campionato la squadra si stia avvicinando a quanto sta facendo in Champions League. Penso che abbiamo funzionato recentemente sia in attacco che in difesa. Magari in Europa la squadra ha più spazio e le partite sono più aperte: questo potrebbe agevolare Loftus-Cheek, che giocherà al posto di Pulisic".



È più sereno rispetto alla serata di Bergamo…

"Cerco di essere sempre equilibrato. Ho vissuto un momento più caldo, altre volte sono più sereno… Ma cerco sempre di rispettare tutti coloro che lavorano nel calcio. Questo è il mio modo di essere".



Questa settimana porta ai 125 anni del Milan: trasmettere questo 'milanismo' può fare al caso della squadra?

"Chi porta la maglia da più anni è importante in questo gruppo. Loro conoscono bene la storia del Milan e tutti noi vogliamo farne parte aggiungendo vittorie. Spero possano trasmettere agli altri il significato della storia del club".



A che punto è il percorso di crescita del Milan?

"Non siamo stati regolari, ma abbiamo fatto buone partite anche in Champions sia offensivamente che difensivamente. Se guardiamo solo ai risultati ovviamente siamo delusi: possiamo fare meglio e meritiamo di più. Ma riguardo al processo vedo la squadra sempre meglio".



La Stella Rossa come si affronterà?

"Non guardo le classifiche di nessuno. In Champions le partite sono diverse, i giocatori sono più motivati e concentrati. La squadra capisce il momento e sa che deve vincere domani: ecco perché guardo il lavoro di squadra".



Ha un suggerimento per l'Atalanta che stasera affronta il Real Madrid?

"Gasperini è un grande allenatore, sa come si fa. Noi giochiamo in modo totalmente diverso, impossibile fare paragoni. Sono sicuro che sarà molto difficile per il Real giocare a Bergamo. In bocca al lupo all’Atalanta e a tutti i club italiani".