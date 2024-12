Rade Krunic, ora alla Stella Rossa, parla in diretta a Sky prima del match di Champions contro il Milan: "Quando sono andati via Maldini e Massara non avevo più gli stessi punti di riferimento, Zlatan ancora non era operativo e non mi sentivo apprezzato dai dirigenti attuali. Considero il Milan il club migliore al mondo ma non c'erano le condizioni per rimanere"

