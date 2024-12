Dove vedere Juventus-Manchester City

Sesta giornata di Champions League. Oggi alle 21 la Juve scende in campo contro il Manchester City: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Su Sky Sport ampio spazio all'approfondimento pre e postpartita con Champions League Show

La Juve sarà impegnata oggi, mercoledì 11 dicembre alle 21, in casa contro il Manchester City: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Inoltre, appuntamento con Champions League Show. Alle ore 21 spazio anche a Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW per seguire le partite in contemporanea. Inoltre, appuntamento con Champions League Show . In studio: Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news.

I numeri di Juve e Manchester City

Juventus e Manchester City si sono affrontate in sei precedenti occasioni in Europa. Dopo aver perso il primo incontro nel settembre 1976 (0-1 in Coppa UEFA), la Juventus è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime cinque partite contro la squadra inglese (3V, 2N). L'attuale serie senza vittorie del Manchester City contro la Juventus è la più lunga contro un avversario in una competizione europea (cinque), insieme a una serie di cinque partite contro il Barcellona tra il 2014 e il 2016. Tuttavia, questa sarà la prima volta che il Man City affronterà la Juventus con Pep Guardiola.

La Juventus ha perso quattro delle ultime sei partite casalinghe in Champions League (2V), inclusa la più recente contro lo Stoccarda (0-1). Si tratta di tante sconfitte quante ne aveva subite nelle precedenti 40 gare casalinghe nella competizione (quattro), tra ottobre 2013 e dicembre 2021. Il Manchester City ha subito sette gol nelle ultime due partite di Champions League (quattro contro lo Sporting e tre contro il Feyenoord), dopo aver mantenuto la porta inviolata nelle prime tre di questa stagione. Nella sua carriera da allenatore nella competizione, Pep Guardiola non ha mai visto la sua squadra subire più di due gol in tre partite consecutive (tra tutti i club). La Juventus ha pareggiato le ultime due partite in Champions League, contro Lille (1-1) e Aston Villa (0-0). L'ultima volta che ha pareggiato tre partite di fila nella competizione è stata nel 2012/13, nelle prime tre di quella stagione sotto Antonio Conte.