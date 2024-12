Dove vedere Benfica-Bologna

Oggi alle 21 il Bologna gioca in casa del Benfica, partita da seguire in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca di Stefano Borghi, commento Giancarlo Marocchi; a bordocampo Marco Nosotti e Marina Presello. Diretta Gol con Davide Polizzi. Alle ore 21 spazio anche a Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW per seguire le partite in contemporanea. Inoltre, appuntamento con Champions League Show. In studio: Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news.

I numeri di Benfica e Bologna

Benfica e Bologna non si sono mai affrontate in precedenza, anche se questa sarà la terza stagione europea consecutiva in cui il Benfica affronta una squadra italiana (2V contro la Juventus e 1N, 1P contro l'Inter nel 2022/23, 1N, 1P contro l'Inter nel 2023/24). Questa sarà la prima trasferta del Bologna contro una squadra portoghese da settembre 1998, in una vittoria per 2-0 contro lo Sporting in Coppa UEFA. Infatti, entrambe le trasferte contro squadre portoghesi sono state contro lo stesso avversario, perdendo nella stessa competizione nel marzo 1991 (0-2). Il Benfica ha rimontato vincendo 3-2 a Monaco nella quinta giornata, l'ultima volta che era stato in svantaggio in una partita di Champions League poi vinta era stata contro lo Zenit San Pietroburgo nel marzo 2016. La squadra portoghese ha tuttavia vinto solo una delle ultime sei partite casalinghe nella competizione (1N, 4P), dopo la vittoria per 4-0 contro l'Atlético Madrid nella seconda giornata e la sconfitta per 1-3 contro il Feyenoord nella terza giornata. Di tutte le 36 squadre di questa Champions League, il Bologna è l'unica che deve ancora prendere il comando in una partita. Nonostante abbia perso quattro delle cinque partite nella competizione in questa stagione (1N), 12 squadre sono rimaste più a lungo indietro nel punteggio rispetto agli italiani (180:17). Escludendo gli autogol, solo Monaco (10), Liverpool e Atalanta (otto ciascuno) hanno avuto più marcatori diversi in questa Champions League rispetto al Benfica (sette), con la squadra portoghese che ha avuto più calciatori in gol nella competizione solo nel 2022/23 (nove), quando raggiunse i quarti di finale. Dopo le sconfitte per 2-0 contro Liverpool e Aston Villa, il Bologna potrebbe diventare l'ottava squadra diversa a perdere ciascuna delle prime tre trasferte di Champions League senza segnare nemmeno un gol, con il Girona che ha già subito la stessa sorte questa stagione. Il Bologna è l'unica squadra che non ha ancora segnato un gol su azione in questa Champions League, non riuscendo a convertire nessuno dei 41 tentativi di questo tipo.